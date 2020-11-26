"Стрибки" радіації на Київщині викликані метрологічною повіркою датчиків, - Держагентство з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження заявило, що радіаційний фон на території зони перебуває в межах допустимих рівнів, а зафіксовані раніше "стрибки" радіації викликані метрологічною повіркою датчиків.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Радіаційний фон на території зони відчуження знаходиться в межах допустимих рівнів. Нині в зоні відчуження відбувається метрологічна повірка датчиків, які зафіксували "значне" перевищення контрольних рівнів потужності еквівалентної дози", - запевнили в Держагентстві.

Зазначається, що радіаційний фон у зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) Державного спеціалізованого підприємства "Екоцентр".

Також дивіться: Робот-собака Boston Dynamics допомагатиме уточнити розподіл радіації в Чорнобилі. ВIДЕО

"АСКРС – це система радіаційної безпеки, яка створюється навколо радіаційно небезпечних об’єктів та радіаційно небезпечних територій. АСКРС виконує цілодобовий збір, обробку інформації про радіаційний стан на території зони відчуження для своєчасного виявлення перевищень встановлених контрольних рівнів та підготовки проєкту оперативного управлінського рішення", - зазначили в агентстві.

Повідомляється, що починаючи з 17 листопада фахівці провели метрологічну повірку датчиків.

"Відповідно до методики метрологічної повірки зазначені датчики опромінювалися стандартним джерелом високої потужності. Проведення цих робіт призвело до підвищення ПЕД на 1,5-2 години. Починаючи з 19.11.2020 датчики виміру ПЕД "Gamma TRACER" працюють у звичайному режимі", - повідомили в Держагентстві.

Раніше повідомлялося, що активісти зафіксували стрибки радіаційного забруднення на Київщині. Як повідомляє фейсбук-сторінка Save Dnipro, за даними спостережень, 17 і 18 листопада на станції моніторингу біля нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.