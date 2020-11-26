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Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков. ВIДЕО

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні потрібно негайно запроваджувати тритижневий локдаун.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

"Моя особиста точка зору, що необхідно запроваджувати локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не потрібно ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що йдеться про великі системні ризики для здоров'я наших людей", - сказав глава МВС.

"Як тільки ми будемо готові, я сподіваюся, це буде  найближчими днями, сформулювати в деталях і в реальні механізми ту програму компенсації, яку озвучив президент днями, треба негайно запровадити  локдаун, перервати ланцюжок інфекції і постаратися зберегти здоров'я українців, і відійти від ситуації, коли у нас понад 200 смертей щодня", - додав міністр.

За словами Авакова, у нього завжди була радикальна позиція з цього приводу.

"Я радикальний, потрібно запроваджувати локдаун негайно", - додав Аваков.

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Топ коментарі

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    1 - Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х.
    Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
    А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
    Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
    И что?
    Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
    Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
    на съезде жоп постановили -
    мозги навечно запретить

    2 - ...и вот на фоне всего этого, Зе анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы.
    А теперь просто комментарий одного предпринимателя: "З нього ідеї пруть кожен день - меле, як базарна баба. За весь час його перебування при владі, що виконано? Перенесення офісу, створення державної авіакомпанії, премія за відкриття української вакцини від ковід, розгін КС, державна програма "Здорова нація", тепер вже компенсує витрати підприємців. Завтра буде щось нове, а про сьогоднішню обіцянку забуде. А коли нагадають, скаже: ВР не прийняла. А вона не прийме, бо немає коштів - казначейство з середини листопада фінансує тільки захищені статті бюджету. Якщо ж ці гроші надрукують, то навесні нас чекає така інфляція, що ці 8 тис. він може засунуту в дупу тому економісту, який дає йому такі поради. Піаністи хрєнові - бачили ж очі, що вибирали?"
    Додати нічого.

    3 - Кстати, Зеленский собрал многочисленную делегацию переговорщиков для привлечения 300 млн долл. на борьбу с COVID-19.
    Схема следующая: деньги хотят одолжить у ВБ, часть их пустить на то, чтобы заткнуть рот предпринимателям, а частью перекрыть огромную дыру в бюджете на время, пока ведутся переговоры с МВФ. Но, по моим данным, Всемирный Банк денег не даст. И от состава делегации это не зависит - просто нынешняя власть не выполняет свои обязательства по борьбе с коррупцией и проводит непрозрачную монетарную политику.
    Лежачий полицейский, сидячий прокурор, висящий гидрант... Не обращайте внимания - просто промелькнул мимолётный образ светлого будущего страны.

    4 - Степанов считает, что реформы Супрун привели бы к коллапсу при 3 тыс. Больных COVID-19.
    Да, Супрун здорово потрусила медицинскую мафию! Сегодня можно без проблем записаться к семейному врачу, а не стоять в очереди стопервым у кабинета. Впрочем, Супрун не разбирается в сортах асфальта, а это для таких, как Степанов - главный критерий медицинской профнепригодности.

    5 - Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины.
    Пусть бы разведка военные секреты добывала, а с "дискредитацией руководства Украины" одна Мендель на раз-два справляется. Тоже мне, секрет Полишинеля...
  • Владэк
    Всея министр обявился???
  • Computerplus
    Еще один, бл*дь, вирусолог нашелся... А людям что делать - с голоду дохнуть? Ни копейки ведь никому не компенсируете, уроды! Трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, - Аваков - Цензор.НЕТ 4258
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