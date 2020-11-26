Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні потрібно негайно запроваджувати тритижневий локдаун.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

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"Моя особиста точка зору, що необхідно запроваджувати локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не потрібно ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що йдеться про великі системні ризики для здоров'я наших людей", - сказав глава МВС.

"Як тільки ми будемо готові, я сподіваюся, це буде найближчими днями, сформулювати в деталях і в реальні механізми ту програму компенсації, яку озвучив президент днями, треба негайно запровадити локдаун, перервати ланцюжок інфекції і постаратися зберегти здоров'я українців, і відійти від ситуації, коли у нас понад 200 смертей щодня", - додав міністр.

За словами Авакова, у нього завжди була радикальна позиція з цього приводу.

"Я радикальний, потрібно запроваджувати локдаун негайно", - додав Аваков.

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