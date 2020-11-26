Голубовська про запровадження локдауну: "Три тижні - це мінімальний термін"
Про це заявила головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Лікарка-інфекціоністка впевнена, що Україну чекають більш жорсткі обмежувальні заходи.
"Ліжка поки що нас рятують. Так, кисню не вистачає, як скрізь. Зараз система вже тріщить. Витримує, але вже тріщить", - повідомила Голубовська.
За її словами, мінімальний термін для ефективної боротьби з поширенням вірусу - це три тижні.
"Тут так - термін максимального інкубаційного періоду (два тижні. - Ред.), плюс один тиждень. При цьому є сенс запроваджувати ці заходи обмежувальні. Три тижні - це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це вдарить по економіці", - додала інфекціоністка.