На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба

Сьогодні, 26 листопада, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового так званого "гуманітарного конвою". За рахунком він уже 100-й.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні.

З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну проїхало 2 колони "гумконвою" у складі 14 автомобілів.

У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

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Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям в "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.