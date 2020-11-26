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На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба

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На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба
Сьогодні, 26 листопада, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового так званого "гуманітарного конвою". За рахунком він уже 100-й.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні.

З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну проїхало 2 колони "гумконвою" у складі 14 автомобілів.

У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ відправила на окуповану територію Донбасу сотий "гумконвой" із 60 т вантажу

Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям в "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.

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Топ коментарі

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    А почему не стреляем на поражения это же Украинская территория. Где лядь главнокомандующий ска. Гнать в шею этого клоуна Криворожского.
  • темний лорд
    Ноту срочно,может они вернуться обратно,это должно помочь.
  • Анатолий Панасюк
    Нічого сподіватися на Байдена, коли у нас така "байда" при владі.
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