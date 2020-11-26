На територію України вторглися 2 колони російського "гумконвою" в складі 14 вантажівок, - Держприкордонслужба
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій", - йдеться в повідомленні.
З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну проїхало 2 колони "гумконвою" у складі 14 автомобілів.
У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.
Зазначимо, що в України немає можливості перевіряти, що РФ відправляє своїм найманцям в "Л/ДНР". Водночас українська сторона раніше відзначала посилення обстрілів після доставки "гумдопомоги" окупантам.