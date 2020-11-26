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У лікарнях Івано-Франківська бракує кисню, - мер Марцінків

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У лікарнях Івано-Франківська бракує кисню, - мер Марцінків
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в міських лікарнях для хворих на COVID-19 бракує кисню.

Про це повідомив Марцінків під час ефіру на радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає кисню, а самі установки розраховані на його певну кількість. Є багато хворих, тому тут є проблеми", - зазначив Марцінків.

За його словами, також лікарні сьогодні відчувають проблеми з ліками, бо їх ніде закупити. Поки користуються тими, які придбали про запас. Нині на лікуванні в міських медичних закладах перебувають 405 пацієнтів, в реанімаційних відділеннях – 36, понад сто хворих - на кисневій терапії. Мер стверджує, якщо ситуація із захворюванням на коронавірус у місті погіршиться, місцева влада готова одночасно розгорнути ще 300 ліжко-місць у лікарнях.

Марцінків звернувся до підприємців з проханням відмовитися цього року від корпоративів.

"Йдуть новорічно-різдвяні свята. Маю прохання у цей непростий час обмежити контакти. Нічого страшного не буде, якщо ми кошти від корпоративів віддамо на благодійність чи на закупівлю концентраторів у лікарні", - переконаний міський голова.

Читайте: В Україні майже половина ліжок для пацієнтів із COVID-19 забезпечені киснем, - Степанов

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Топ коментарі

  • Alice Crawford
    Какой мерзавец!

    Хронология:
    1. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО
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  • 18c49ed2
    А в это время Зеля поехал очередные достройки открывать. Для него снять видосик важнее. А пациенты пусть видосиками дышат. Авось поможет с ковидом.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Марцинків ( "Свобода" ) злигались, створили коаліцію в міськраді із коломойшиним "За майбутнє!" та зеленими слугами. Напевно, Івано-Франківські свободівці вважають цих особин не тільки патріотами, але і добрими господарниками.
    Чим Франківську допоміг мультимільярдер Коломойський та доларовий мільйонер Зеленський?
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