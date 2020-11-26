Міжміське сполучення можуть перекрити, якщо воно сприятиме поширенню коронавірусу, - Аваков
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не відкидає імовірність заборони на міжміське сполучення в разі погіршення ситуації з поширенням COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".
Міністр зазначив, що питання заборони міжміського сполучення нині обговорюється.
"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами нестиме реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми маємо перекрити це сполучення", - зазначив глава МВС.
За словами Авакова, в Україні "немає ситуації, де десь добре, а десь погано", тому локдаун в окремих регіонах не запроваджуватимуть.