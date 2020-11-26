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Міжміське сполучення можуть перекрити, якщо воно сприятиме поширенню коронавірусу, - Аваков

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Міжміське сполучення можуть перекрити, якщо воно сприятиме поширенню коронавірусу, - Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не відкидає імовірність заборони на міжміське сполучення в разі погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

Міністр зазначив, що питання заборони міжміського сполучення нині обговорюється.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами нестиме реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми маємо перекрити це сполучення", - зазначив глава МВС.

За словами Авакова, в Україні "немає ситуації, де десь добре, а десь погано", тому локдаун в окремих регіонах не запроваджуватимуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков

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Топ коментарі

  • темний лорд
    .. Молодой дьявол старому:
    - Как вы успели послать столько душ в ад?

    Старый дьявол:
    - Через страх!

    Молодой:
    - Молодец! И чего они боялись? Войны? Голода?

    Старый:
    - Нет... Болезнь!
    Молодой:
    - Они не болели? Разве они не умирали? Разве не было лекарства?

    Старый:
    - .... заболели. Они умерли. Было лекарство...

    Молодой:
    - Я не понимаю...

    Старый:
    - Случайно решили, что единственное, что нужно хранить любой ценой - ЭТО ЖИЗНЬ!!!

    Они перестали обниматься... Они перестали приветствовать друг друга!!! Они оставили все человеческие контакты.... Они оставили всё, что делало человека человеком!

    Они остались без денег. Они потеряли работу.

    Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть.

    Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили всему, что читают.
    Они отказались от свободы.

    Они больше никогда не выходили из дома. Они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными - добровольцами.

    Они всё приняли!!! Всё это, чтобы прожить еще один жалкий день...

    Они не жили, они умирали каждый день!

    Забрать их жалкую душу было слишком легко...

    Клайв Льюис
    «Совет старого дьявола младшему».
    Из книги «Письма Баламута».

    Книга написана в 1941 году
  • Mr Vice President
    То что зеля вам мусорам денег дал, которые должны были пойти на обеспечениие больниц и обеспечение борьбы с ковид, способствует распространению ковид. Так что давай аваков, разгоняй мусарняю!
  • Богдан Влад
    Армяшки мстят Украине за поддержку Азербайджана
    Этот ублюдок Авакян просто хочет уничтожить экономику Украины и вызвать беспорядки в стране
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