30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція. ФОТОрепортаж

На столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження. За скоєне правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

"Близько 22 години до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення, що на Оболонському проспекті стрілянина. На вказану адресу одразу виїхали працівники карного відділу поліції і слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що поруч з будинком галасливо відпочивала компанія чоловіків. Мешканець будинку з вікна зробив їм зауваження, однак правопорушники почали агресивно поводитися і не припиняли кричати. Далі один з компанії дістав зброю і почав стріляти. Від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

У правопорушника вилучили пристрій для відстрілу гумових куль і дозвіл на нього.

Під час огляду місця події поліцейські також вилучили чотири гільзи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують. ФОТОрепортаж

Фото: сайт поліції

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомленні фігуранту про підозру і обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.