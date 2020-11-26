Музей голодомору та МВС підписали меморандум про співпрацю, розпочато процес передачі справ, що стосуються 1932-33 рр., - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 листопада Національний музей голодомору і МВС підписали меморандум про співпрацю, МВС передало в музей кримінальні справи, що стосуються часів голодомору, знайдені в архівах міністерства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава МВС Арсен Аваков.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Сьогодні ми в Музеї голодомору підписали меморандум і почали процес передачі справ, що стосуються 1932-33 років, це дві справи, які ми підняли з архівів МВС, вони стосуються Херсонської області. Одне з них з так званого "Закону про п'ять колосків", друга справа - про людоїдство. Сьогодні ми ці справи передамо для відкритого доступу в оцифрованному вигляді, і після того, як буде закінчено будівництво архіву, зможемо туди передати і оригінали всіх наших документів, які будемо окремо зберігати", - сказав міністр.

За словами Авакова, ця робота важлива як протидія антиукраїнській пропаганді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно уникати двозначних формулювань, - Інститут нацпам'яті висловив свою позицію щодо наукової дискусії "Чи був Голодомор геноцидом?"

"Чому це зараз потрібно, чому зараз ми про це говоримо, занурюємося в архіви? Тому, що пропаганда, яка розгортається проти нас, це та ж сама пропаганда, яка в той час вбивала українців, точно так же вона вбиває нас і зараз, в тому числі знищуючи нашу історичну пам'ять. Ми вважаємо правильним робити цю роботу системно і будемо працювати з музеєм з цих питань", - сказав міністр.

Аваков озвучив подробиці однієї зі справ.

"Наприклад, громадянин Херсонської області приніс в кишенях жменю зерна, його засудили на 10 років виправних робіт, з ним разом - його дружину і дітей", - розповів міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі вандали намагалися зруйнувати скульптуру в музеї Голодомору в Києві. ФОТО