СБУ засекретила дані про свій автопарк: "Інформація з обмеженим доступом"
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Служба безпеки України назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом".
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом", – заявили в СБУ.
Видання цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.
Раніше Верховний суд повідомив Радіо Свобода, що володіє 46 автомобілями, Конституційний суд має 32 автомобілі, а Верховна Рада – 187 транспортних засобів.
Три роки тому журналісти програми "Схеми" зробили відеосюжет про "люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ".