Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив

Глава МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, в Мінську 26 листопада заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації висунутих ним ініціатив щодо білоруського суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Як президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін не раз наголошував, ми зацікавлені в тому, щоб ці ініціативи відбулися. Якщо щось можемо зробити на їхню підтримку, ми завжди відкриті для цього", - зауважив російський міністр.

Лукашенко раніше неодноразово заявляв, що існуюча в Білорусі громадська система має частково авторитарний характер, на тлі цього необхідно вибудувати систему, яка не була б зав'язана на особистість президента. У зв'язку з цим глава республіки підтверджував готовність віддати частину президентських повноважень, але тільки в межах конституційної реформи. При цьому він зазначив, що нові вибори можливі лише після ухвалення нової конституції Білорусі.

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