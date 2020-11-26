Новини

Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив

3 26911
Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив
Глава МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, в Мінську 26 листопада заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації висунутих ним ініціатив щодо білоруського суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Як президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін не раз наголошував, ми зацікавлені в тому, щоб ці ініціативи відбулися. Якщо щось можемо зробити на їхню підтримку, ми завжди відкриті для цього", - зауважив російський міністр.

Лукашенко раніше неодноразово заявляв, що існуюча в Білорусі громадська система має частково авторитарний характер, на тлі цього необхідно вибудувати систему, яка не була б зав'язана на особистість президента. У зв'язку з цим глава республіки підтверджував готовність віддати частину президентських повноважень, але тільки в межах конституційної реформи. При цьому він зазначив, що нові вибори можливі лише після ухвалення нової конституції Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ещё мацковского ОМОНа пришлют "для поддержки"?
  • Deodar Revolution
    белорусы могут скупать вазелин, сначала их оттрахали силовики, теперь будут якуты с чеченцами
  • Михаил Грушевский
    Конституционная реформа))) Я ржу... хотя об этом уже не раз говорил. Что будет дальше, да тут все просто, это официальная ликвидация официальной независимости Белоруссии. Сошлются на "союзный договор". И вуаля, Беларусь превращается в "Минскую губернию РФ", официально, хотя уже такой является с 90-х годов. Таракану должность губернатора пожизненно с правом передачи власти по наследству, с халопами. Их не жалко, а по сути насрать.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини