Погасити борги старого енергоринку цього року вже не вдасться, - т.в.о. міністра енергетики Бойко

Питання з погашенням боргів, що утворилися до запровадження нової моделі енергоринку, в поточному році вирішити не вдасться, заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.

"У наступному році, сподіваюся, ми повернемося до питання погашення боргів старої моделі енергоринку, оскільки прийнятий в цьому році закон ми об'єктивно вже не зможемо реалізувати", - сказав він на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Як повідомлялося, Верховна Рада в червні прийняла в цілому законопроєкт №2386 про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, яка виникла до 1 липня 2019 року. Закон передбачає серед іншого докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Раніше в пояснювальній записці до законопроєкту повідомлялося, що кредиторська заборгованість підприємства станом на 31 серпня становила 28,1 млрд грн. При цьому, за даними "Енергоатома", борг "Енергоринку" перед генкомпанією до кінця 2019 року залишався на рівні близько 11,7 млрд грн, або 42% від загальної суми заборгованості.

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Відповідно до тексту документа, після збільшення статутного капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" кредиторська заборгованість "Енергоринку" буде списана з нього у відповідному розмірі.

Списанню також підлягає заборгованість підприємств вугільної галузі перед ДП "Регіональні електричні мережі" і ДП "Укрінтеренерго", а також заборгованість зазначених постачальників перед "Енергоринком". На "Регіональні електричні мережі" доводиться 42% дебіторської заборгованості колишнього оптового постачальника.

Крім механізму списання, проєкт закону також передбачає механізми взаєморозрахунків і поступки права вимоги.

Механізм взаємозаліків передбачає погашення заборгованості за е/е вугільних підприємств, підприємств водопостачання, що перебувають/надають послуги на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також заборгованості, що виникла на оптовому ринку в зв'язку з постачанням до 30 квітня 2015 року е/е споживачам на НКТ.

При цьому Рада відправила на доопрацювання пов'язаний з проєктом закону №2386 проєкт закону №2389 про внесення змін до Податкового кодексу щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, яка склалася на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ).