Усі угоди Лукашенка й Кремля будуть анульовані новим урядом, - Тіхановська
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Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що всі домовленості "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, з Кремлем будуть анульовані.
Про це Тіхановська повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Про що б не домовлявся Олександр Лукашенко, він втратив підтримку білоруського народу. А значить, усі його угоди і договори будуть переглянуті і скасовані новим урядом", - йдеться в повідомленні.
Водночас Тіхановська зазначила, що опозиція виступала і виступає за дружні й партнерські відносини з Росією, "але незалежність і суверенітет не може бути предметом торгу".