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Усі угоди Лукашенка й Кремля будуть анульовані новим урядом, - Тіхановська

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Усі угоди Лукашенка й Кремля будуть анульовані новим урядом, - Тіхановська
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що всі домовленості "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, з Кремлем будуть анульовані.

Про це Тіхановська повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Про що б не домовлявся Олександр Лукашенко, він втратив підтримку білоруського народу. А значить, усі його угоди і договори будуть переглянуті і скасовані новим урядом", - йдеться в повідомленні.

Водночас Тіхановська зазначила, що опозиція виступала і виступає за дружні й партнерські відносини з Росією, "але незалежність і суверенітет не може бути предметом торгу".

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Топ коментарі

  • Михаил Грушевский
    100%. Уже не раз доказано что она консерва казлоралая.
  • Вольф Ларсен
    ... и заключены новые. Все сделки Лукашенко и Кремля будут аннулированы новым правительством, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6241
  • vidasik
    Vot pravilno ona skazala.Xvatit samozvancu prodovat stranu.Ona jest civilizovanami stranami priznani lyder naroda, a ne on
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