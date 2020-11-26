Дотації населенню в ціні на електроенергію становлять 65-70 млрд грн на рік, - Міненерго
Про це під час брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Бойко.
"Постачальники купують електроенергію для населення за ринковою ціною, продаючи населенню собі в збиток. Збиток - 65-70 млрд грн", - сказав він.
За його словами, сьогодні населення платить за електроенергію 1 коп./кВт.год.
"На сьогоднішній день, побутовий споживач платить за електроенергію виробнику 1 копійку. В грудні тариф НЕК "Укренерго" з 24 стає 31 коп./кВт.год, відповідно, доставка електроенергії для всіх споживачів, в тому числі побутових, зростає на 7 коп./кВт.год, що робить планово збитковою діяльність навіть при купівлі електроенергії за 1 копійку. Це все не може довго працювати при такій моделі", - сказав в. о. міністра.
З нового року лише вартість транспортування електроенергії для населення в середньому по країні складатиме 1,37 грн/кВт.год, а середньозважена вартість кВт.год, яку сплачує споживач – 1,03 грн/кВт.год.
"Тому безумовно підходи до формування тарифу будуть змінені, але дата, графі, обсяг це ще предмет дискусій для пошуку максимально збалансованого рішення", - додав Бойко.
Бойко зазначив, що на сьогодні середня ринкова ціна на електроенергію становить 1,4 грн/кВт.год. З 1 січня вартість доставки зросте до 1,37 грн/кВт.год, таким чином повна оціночна ринкова вартість електроенергії буде становити 2,77 грн/кВт.год, при цьому середній тариф для населення по Україні становить 1,04 грн/кВт.год.