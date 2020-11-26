Кличко: Коаліції або опозиції в Київраді немає, це парламентська конструкція
Про це сказав Кличко журналістам 26 листопада після презентації книги своїх вибраних цитат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я буду дуже радий співпрацювати з усіма представниками громади, а коаліція, опозиція - це така, знаєте, парламентська політична конструкція. Яка може бути опозиція до позитивних змін у місті, до лікарень, мостів, доріг, дитячих садків? І тому я переконаний в тому, що до позитивних змін повинні долучитися всі депутати, яким кияни надали право відстоювати інтереси, позитивні зміни і зміни на краще", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що Київська міська рада - це орган, який несе відповідальність передовсім за господарську діяльність, додавши, що "політичні протистояння можуть бути поганою ознакою для позитивних змін".