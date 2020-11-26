На виборах мера Полтави переміг Мамай, - ОПОРА

У Полтаві обрали мера міста, ним став Олександр Мамай, який займав цю посаду з 2010 по 2018 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Спостерігачі ОПОРИ отримали копії підсумкових протоколів від районних ТВК в Полтаві. Згідно з цими даними, перемогу в повторному голосуванні на дільницях міста здобув Олександр Мамай ("За майбутнє").

Таким чином, явка виборців під час повторного голосування за кандидатів на посаду мера Полтави становила 25,42% (55218 з 217246 внесених до списків на дільницях). Олександра Мамая ( "За майбутнє") на виборчих дільницях обласного центру підтримали 52,22% взяли участь у виборах (28 833 голоси), Сергія Іващенка ("Слуга народу") - 47,78% (26 385 голосів).

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