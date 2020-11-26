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Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу

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Пєсков про заклик Богдана до Путіна: Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу
Москва не має наміру робити "крок назад" і переглядати Мінські угоди щодо Донбасу. Такі пропозиції не сприяють мирному врегулюванню, необхідно, щоб кожна країна виконувала свої зобов'язання.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи прохання ексглави офісу президента України до Володимира Путіна "зробити крок назад", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Розумієте, тут не потрібно робити ні крок назад, ні крок вперед, треба виконувати кожній стороні взяті на себе зобов'язання. Ось тут все гранично просто", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, якого цитує ТАСС, ця пропозиція Богдана "не сприяє виходу на трек врегулювання, а, навпаки, відкидає нас назад".

Раніше колишній глава офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан звернувся до російського президента Путіна з проханням "зробити крок назад": "Будь ласка, Володимире Володимировичу, зробіть крок назад". За його словами, це нібито був би "вчинок сильного" і свого роду "перемога".

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Богдан уточнив, що кроком назад могло би стати перепідписання Мінських угод.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Москва вообще ничего не намерена делать, только срать всем дальше. Пора заканчивать эту маструбацию по ОРДЛО.
  • Garry Grant
    "Пожалуйста, Владимир Владимирович.." А богдан не хочет отсосать у путлера? Тьфу,слизняк.
  • olele
    американці таки вміють касабам підкузьмити

    Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу - Цензор.НЕТ 1184
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