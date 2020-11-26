Венеціанська комісія отримала терміновий запит Зеленського щодо конституційної кризи в Україні

На Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) підтвердили отримання термінового запиту, внесеного президентом Володимиром Зеленським, з приводу конституційної кризи в Україні.

Про це повідомили в управлінні комунікацій Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що водночас Венеціанська комісія поки не інформує про можливий термін оприлюднення висновків про конституційну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, 25 листопада Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням провести оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня, і дати висновок про стан антикорупційного законодавства після його ухвалення.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.