Нацбанк випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту на честь космонавта Каденюка

Нацбанк у четвер випустив першу вертикальну сувенірну неплатіжну банкноту "Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора в четвер, тираж банкноти становить 50 тис. шт., у тому числі 40 тис. шт. - в сувенірній упаковці.

Вказується, що банкнота містить великий спектр захисних елементів, в тому числі оптично змінний елемент SPARK у вигляді земної кулі (при зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього).

Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками). В товщу паперу паралельно меншій стороні банкноти введена 1,5-міліметрова захисна стрічка, а також захисні волокна, які набувають флуоресцентного світіння під дією ультрафіолетових променів.

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Нацбанк уточнює, що придбати банкноту "Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України" можна буде у пунктах продажу НБУ і в банках-дистриб'юторів, до яких належать Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк і ТАСкомбанк.