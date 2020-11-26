Чиновники "Укрзалізниці" завдали компанії збитків на 8,5 млн, незаконно підключивши до її електромереж сторонніх споживачів

Працівники апарату директора економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" встановили факти економічних правопорушень, які завдали компанії понад 8,5 млн грн збитків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ у четвер, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті службової перевірки регіональної філії "Південно-Західна залізниця", філії "Енергозбут" і департаменту електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці" члени комісії встановили факти самовільного, безоблікового і незаконного підключення сторонніх споживачів до електромереж філії "Енергозбут", що спричинило збитки на загальну суму понад 8,5 млн грн", - заявили в "Укрзалізниці".

Матеріали службової перевірки "Укрзалізниця" передала в Національне антикорупційне бюро України.

Крім того, за фактами виявлених порушень було запропоновано притягнути до дисциплінарної відповідальності 18 працівників і ще двох - до адміністративної, також було порушено клопотання про відповідність займаним посадам на адресу трьох працівників.

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У компанії також повідомили, що раніше співробітники СБУ під час спроби одержати хабар затримали працівника філії "Енергозбут".

Як повідомлялося, співробітники управління економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" під час проведення перевірок виявили факти, які свідчать про кримінальні правопорушення посадових і службових осіб компанії, в результаті дій яких компанії за період з 2018-го по 2020 рік було завдано збитків на суму понад 203 млн грн. Факти порушень були встановлені щодо 110 посадових осіб компанії.