Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея"
Про це Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо у людини немає дефіциту вітаміну D, їй не треба його фанатично приймати. Крім того, гіпервітаміноз вітаміну D теж доволі негативно позначається на організмі. Препарати цинку бездумно, по пів року, теж приймати не можна. Мова йде, можливо, про постконтактну профілактику, так, цинк є в протоколах, має достатньо добру доказову базу. Американці його дуже люблять, і при всіх респіраторних вірусних захворюваннях він у них є в схемах лікування, і дійсно десь пом’якшує симптоми. Для постконтактної профілактики групам ризику можливо (призначати вітаміни або цинк. - Ред.), але ніяка це не панацея", - сказала Голубовська.
Вона додала, що в осінньо-зимовий сезон справді часто може виникати дефіцит певних вітамінів, особливо коли вже розвивається захворювання, його важкі форми. У такому разі лікарі призначають вітаміни в комплексі з іншим лікуванням.
За словами лікарки, немає єдиної рекомендації, що робити, чим лікуватися, що приймати під час COVID-19. Голубовська додала, що однією з особливостей цього захворювання є те, що людина до певного моменту почувається добре, а потім розвивається важкий процес.
Лікарка зауважила, що зараз немає жодної доказової схеми лікування COVID-19, але це не означає, що немає ефективних методів лікування, адже майже 200 препаратів, іноді давно відомих, досліджуються для лікування цього захворювання.
"Є методи, які гальмують цей шторм, і ми поступово підключаємо (різні методи лікування. - Ред.), але тут важливий часовий фактор", - наголосила Голубовська.