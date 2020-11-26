Кабмін має намір зменшити показник дефіциту в проєкті Держбюджету-2021 на 30 млрд грн, - нардеп "Голосу" Железняк

Уряд має намір скоротити показник дефіциту в проєкті Державного бюджету на 2021 рік у редакції до другого читання на 30 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Тепер Кабмін має зменшити до 5,3% від ВВП (тобто -0,7% від того, що було ухвалено в першому читанні). Для розуміння, це означає мінус більш ніж 30 млрд. грн з витрат. І це якщо не зменшується прогноз щодо ВВП", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн на місяць планується перенести на грудень наступного року.

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