Нацрада перевірить телеканал ZIK через анонс телемарафону "Реванш соросятні"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку з 14 по 29 грудня на телеканалі "ZIK".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регулятора.

Зазначається, що підставою для перевірки стала трансляція анонсу телемарафону "Реванш соросятні". Анонс телемарафону зафіксовано 11 листопада 2020 року (о 23:47) і 12 листопада 2020 року (о 09:43, 11:52 та 12:37) хронометражем 2 хв. 33 сек.

"Поширювані в анонсі лексеми мають ознаки прихованого заклику глядача до розпалення ворожнечі стосовно невизначеної соціальної категорії "соросята" та осіб за ознаками їхньої належності до громадянства США, щодо яких телерадіокомпанія формує поведінку адресата мовлення, використовуючи методи мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача", - зазначає Нацрада.

Регулятор зауважив, що ці лексеми формують у глядача бажання діяти або відчуття необхідності дій проти вказаних категорій і осіб за ознаками належності до цих категорій, "розпалюючи до них відчуття ненависті через те, що, на думку керівництва телерадіокомпанії, саме вони винні у трагедіях українського народу із 2014 року".

Нацрада вважає, що подібні заяви української загальнонаціональної телерадіокомпанії можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру і як такі, що викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей.

"Телеканал, виготовляючи та поширюючи подібні висловлювання, має враховувати загальну напружену ситуацію в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують існуванню країни, те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткову напруження в суспільстві, створювати провокації та прецеденти насилля серед населення України, а також формувати негативний образ партнерів і союзників України в боротьбі з агресією Російської Федерації, їх громадян, наслідком чого може бути ситуація, яка загрожуватиме національній безпеці і територіальній цілісності України", - додали в Нацраді.

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