На мене нацькували гопників вищого рангу, - Фокін

Політична еліта, яка прийшла до влади після Революції гідності, не зацікавлена в припиненні війни, що приносить високі доходи, і будь-який рух до миру сприймає як замах на їхній бізнес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив експрем'єр-міністр України, ексглаваТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв'ю "КП в Украине".

Говорячи про відносини з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком, Фокін зазначив, що вони різні люди: "Він по-своєму унікальний, на всі випадки життя у нього є свій спосіб маскування, свій ідеологічний камуфляж. Легко змінюючи свої переконання, він пристосовується до будь-яких обставин заради власного добробуту, а для мене завжди - "краще бути, ніж здаватися".

У чомусь я досяг успіху, у чомусь - ні, але при цьому ніколи, як кажуть льотчики, "не втрачав набраної висоти": мене ніколи не знімали з роботи, не звільняли, не виключали. Все це довелося випробувати вже за фінішною межею. Звинувачую тільки себе: повірив людям, які на довіру не заслуговують".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На місце Фокіна в ТКГ нікого не розглядають, посада фактично скасована, - Казанський

Також Фокін вважає, що "політична еліта, яка прийшла до влади після Революції гідності, не зацікавлена ​​в припиненні війни, що приносить високі доходи, і будь-який рух до миру сприймає як замах на їхній бізнес": "З такими людьми вони не церемоняться, спускають з повідка зграю гопників, які ганьблять людину, не зважаючи ні на вік, ні на авторитет, ні на заслуги".

На питання журналіста, кого Фокін називає гопниками, він сказав, що це малоосвічені агресивні люди, для яких образа є способом самоствердження.

"Гопник може зірвати з голови шапку і закинути її на дерево, відіюрабти у першокласника букет, призначений улюбленій вчительці, і жбурнути в калюжу. Моя поява в складі української делегації ТКГ насторожила політиків, що наживаються на війні, і вони нацькували на мене гопників вищого рангу", - сказав Фокін.

Також читайте: У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.