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Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська

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Вакцина не вирішить проблему COVID-19, необхідні ліки, - Голубовська
COVID-19 буде проблемою, поки не з'явиться специфічне медикаментозне лікування і профілактика.

Про це Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вакцин розробляють дуже багато, багато вже завершують третю фазу (досліджень. - Ред). Подивимося. Але неприємно те, що навіть на обрії немає жодних дієвих методів специфічного лікування. Ось під час грипу є всім відомі препарати, наприклад, осельтамівір, а тут немає і навіть не очікується. А поки не буде специфічного лікування та ефективної специфічної профілактики, це буде дуже серйозною проблемою", - сказала Голубовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська

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Топ коментарі

  • Тарас Резниченко
    Какое *** лекарство от подверженного мутации вируса? Шо они там курят?
  • Підлога Маккартні
    Она пережила пандемию свинного гриппу. Тогда еще пол планеты вымерло, но баба юля всех тогда спасла
    Вакцина не решит проблему COVID-19, необходимо лекарство, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2380
  • Li Quan
    Хочу от сего гения меднауки тот час же услышать про «лекарства»: от чумы, оспы, тифа, полиомиелита, столбняка, кори, паротита и прочих иных, как она думает, «орз»....
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