Держпродспоживслужба про закриття метро в Києві на карантин: Рішення має ухвалюватися на рівні Кабміну, але запроваджувати локдаун потрібно одночасно по всій країні

Можливий жорсткий локдаун у Києві може передбачати і закриття метрополітену, вважає глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

Таку заяву чиновник зробив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Питання про закриття метро в Києві і наземного транспорту має прийматися виключно на рівні уряду, враховуючи всі епідеміологічні показники", - зазначив він.

При цьому Рубан зазначив, що запровадження локдауну - це вже безапеляційне рішення. Воно просто необхідне країнам зі слабкою первинною ланкою з проведення протиепідеміологічних і профілактичних заходів.

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"В Україні такої ланки фактично немає. Воно просто знищене попереднім керівництвом МОЗ. В інших країнах ця система працює. Запровадження локдауну залежить від порогів захворюваності і потужностей, в кожному конкретному регіоні країни. Але вводити його потрібно одночасно по всій країні. Рішення має прийматися на рівні держави, враховуючи епідеміологічну ситуацію в кожному регіоні", – зазначає Рубан.

Водночас чиновник поки не бачить причин для запровадження локдауну в Києві.

"У столиці заповнюваність ліжок і забезпеченість киснем не перевищує 60%. А ось для інших регіонів ця цифра вже перевищує 90-100%. І там потрібно запроваджувати режимні заходи", - підсумовує Рубан.