ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" проти Національного агентства з питань запобігання корупції, яке позбавило політсилу держфінансування в 4 кварталі через виявлені у фінансовому звіті партії порушення.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження - без повідомлення учасників справи.

"Батьківщина" вимагає в позові скасувати наказ НАЗК про призупинення держфінансування партії за четвертий квартал 2020 року.

Крім того, ОАСК відмовився відразу забезпечити позов, зупинивши дію наказу до вирішення справи по суті. У суді це пояснюють тим, що партія не надала відповідних доказів.

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