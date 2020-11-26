Росія хоче знизити роль "нормандської четвірки", - Гармаш
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ.
"Ми хочемо, щоб Росія представила свій план, щоб ми не обговорювали один план. Вони обговорюють у тому сенсі, що він не відповідає Мінським угодам. Хай Росія представить свій план і бере відповідальність за виконання того плану, який буде напрацьований урезультаті компромісу цих двох планів. Якщо буде. Якщо це можливо", - зазначив Гармаш.
Представник ОРДО в ТКГ вважає, що Росія не хоче брати на себе відповідальність саме тому, що її мета не вирішення конфлікту, не те, щоб ці плани діяли й запрацювали, а саме, щоб план йшов від ОРДЛО.
"Тобто Росія хоче суб’єктивізувати ОРДЛО. Для того, щоб не просто уникнути відповідальності за рішення, які будуть ухвалюватися на ТКГ, а щоб понизити роль Нормандської четвірки", - наголосив Гармаш.
За його словами, позиція Німеччини, Франції й України фактично солідарна, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Берлін та Париж у зраді.
"Тобто Росія хоче, щоб питання Донбасу вирішувалося на більш комфортному для неї майданчику. Щоб це був саме майданчик ТКГ, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини й Франції", - додав Гармаш.