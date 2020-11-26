Новини

Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко

3 41120
Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко оцінив шанси голови Верховної Ради Дмитра Разумкова очолити державу.

Про це Тимошенко сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дмитро Разумков - людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є особисті амбіції, чи хоче він потім іти балотуватися в президенти ... Я з ним це, чесно кажучи, не обговорював", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП підкреслив, що політична ситуація в Україні часто різко змінюється.

"Я не можу сказати, що буде через чотири роки (цього ніхто не може сказати). Але я вважають, що якби зараз були вибори, Дмитро їх не виграв би. Якою буде ситуація через чотири роки - хто його знає. Чи піде президент Зеленський на другий термін? Якщо не піде, чи будуть нові кандидати?" - додав Тимошенко.

Також читайте: Разумков: Певною мірою я вже президент

Раніше Разумков заявляв, що у нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з главою держави Володимиром Зеленським він назвав хорошими.

При цьому в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt 17 листопада Разумков обіграв назву своєї посади голови парламенту німецькою мовою, заявивши, що він "певною мірою вже президент".

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Пойдет ли президент Зеленский на второй срок?
    Да, пойдет, на нары, под шконку Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6090
  • wake up-UA
    Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8104
  • WiM
    Приучают зебыдло к мысли и готовят Разумкова на президента.

    всё в поряде - оно проголосует...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини