Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко оцінив шанси голови Верховної Ради Дмитра Разумкова очолити державу.

Про це Тимошенко сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дмитро Разумков - людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є особисті амбіції, чи хоче він потім іти балотуватися в президенти ... Я з ним це, чесно кажучи, не обговорював", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП підкреслив, що політична ситуація в Україні часто різко змінюється.

"Я не можу сказати, що буде через чотири роки (цього ніхто не може сказати). Але я вважають, що якби зараз були вибори, Дмитро їх не виграв би. Якою буде ситуація через чотири роки - хто його знає. Чи піде президент Зеленський на другий термін? Якщо не піде, чи будуть нові кандидати?" - додав Тимошенко.

Також читайте: Разумков: Певною мірою я вже президент

Раніше Разумков заявляв, що у нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з главою держави Володимиром Зеленським він назвав хорошими.

При цьому в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt 17 листопада Разумков обіграв назву своєї посади голови парламенту німецькою мовою, заявивши, що він "певною мірою вже президент".