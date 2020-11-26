НАБУ і фіскали почали слідство проти глави Дніпропетровської облради Олійника, - ЗМІ

Олійник як суб'єкт декларування привернув увагу правоохоронців тим, що у своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не вказав і майно своїх близьких.

Національне антикорупційне бюро України відновило початок розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А Головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", пише delo.ua.

Ще раніше, на початку листопада Вищий Антикорупційний суд України зобов'язав НАБУ продовжити розслідування проти Святослава Олійника п'ятирічної давності. Про це повідомляло "РБК-Україна" і нагадувало, що в 2015 році Олійник був заступником голови обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського. У той же час підрядника дорожньо-ремонтних робіт, фірму "УПС", зокрема її керівників - Тараса Палія та заступника міського голови Володимира Лисого - звинуватили в махінаціях на тендерах з ремонту та облаштування автошляхів Дніпра. Тоді, як пише "РБК", обласна прокуратура заявила про передачу справи до суду. Можливе покарання - позбавлення волі на строк від 2 до 5, заборона обіймати певні посади та штраф. Втім, вже через деякий час справу закрили, а покарання так ніхто і не поніс.

Зараз же, згідно з матеріалами НАБУ, Олійник, як суб'єкт декларування, привернув увагу правоохоронців тим, що в своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не указав і майно своїх близьких.

Зазначимо, що під категорію "родичі" підпадають не тільки офіційні члени сім'ї, а також і ті, хто проживає разом із суб'єктом декларування, має спільний побут, наприклад, цивільні чоловік або дружина. За даними РБК, Олійник перебуває фактично в шлюбних відносинах, але без реєстрації, з Іриною Гуназою, яка живе на дві країни - Україну і Словаччину. Главу Дніпропетровської облради з цією жінкою пов'язують двоє спільних дітей. Олійник постійно літає з Гуназою і дітьми за кордон, що багаторазово зафіксовано прикордонною службою.

Незважаючи на те, що Олійник не задекларував майно своєї цивільної дружини, слідчим стало відомо, що вона володіє декількома земельними ділянками в Дніпропетровській і Київській областях, Дніпрі, домоволодіннями в Дніпрі, нежитловими приміщеннями в Павлограді, а також автомобілями Renault Premium, 2005 року випуску, і Hyundai Accent 2011 року.

У Словаччині Гуназа має будинки, земельні ділянки та бізнес. В Україні з 2015 року їй належить компанія ТОВ "Берег-А", з 2019 року - ТОВ "Власт 2020". А в Словаччині Гуназа володіє компаніями Arograf, s.r.o. і Proxima, s.r.o. На останню зареєстровано кілька земельних ділянок, нежитлова будівля площею 1019 кв м, сільськогосподарська будоівля і земельна ділянка 7117 кв м. Також відомо, що Proxima, s.r.o. була зареєстрована в Україні компанією ТОВ "Долина-Агро СК", яка, в свою чергу, заснувала ТОВ "Віденський Пончик".

Загалом, Гуназа має чимало майна, яке Олійник вважав за краще приховати, чим і порушив закон.

Державна фіскальна служба теж зацікавилася Іриною Гуназою. Причина була в тому, що хоч вона і не є суб'єктом декларування, але викликає підозру її підприємницька діяльність, яку вона офіційно почала лише в 2015 році і відразу ж стала власницею всього того майна, яке виявило НАБУ: земельні ділянки, будинки, будівлі, машини і не одна, а відразу кілька фірм.

За даними Каналу 24, в 2014 році, зайнявши пост заступника тодішнього глави Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, Олійник взявся за викриття попередньої влади, і публічно звинуватив у крадіжці бюджетних грошей дніпровську фірму ТОВ "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС", яка десятиліттями отримувала підряди на ремонт і будівництво доріг. Олійник тоді скликав пресконференцію і заявив, що УПС замішана в махінаціях з бюджетними коштами на суму близько 2 млрд грн.

У підсумку Тарас Палій, власник УПС, опинився в СІЗО. Але через рік його відпустили. А потім, за даними словацького видання Financne noviny, словацька компанія Arograf отримала у власність 50% УПС. Відповідно до фінансової звітності Arograf s.r.o., в 2016 році активи компанії збільшилися з майже нуля до 865,2 тис. євро. Після переходу компанії у власність "подружжя" Олейників УПС отримала оплату боргу від обласної влади в розмірі 204 млн грн.

У серпні 2020 року НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо оцінки дій Олійника: як виявилося, він тиснув на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи Палія.

З боку це виглядає так: створюється проблема "клієнтові" - і потім вирішується за плату, в цьому випадку, за частку в бізнесі. У Братиславі, за даними Financne noviny, Олійник переховувався від можливих корупційних розслідувань після скандальної відставки Коломойського з поста губернатора Дніпропетровської області в 2015 році. Також в Словаччині проживають його сім'я і родичі, а він сам є власником будинку і ділянки в 15 соток. "УПС стала серцем будівельного холдингу Святослава Олійника, керованого ним через мережу довірених осіб. Група цих компаній є абсолютним лідером Дніпропетровської області з отримання держзамовлень і освоєння грошей платників податків", - повідомляє Канал 24.

Компанії, пов'язані з Олійником, зайнялися будівництвом залу ігрових видів спорту в Дніпрі, який отримав з держбюджету 250 млн грн, а також парку, школи і ДЮСШ в Синельниковому, школи в Межовій та дошкільного навчального закладу в Іларіоновому. Але всі ці об'єкти до сих пір не добудовані. "Тільки от гроші ці в Україні не затримуються, а осідають на приватних банківських рахунках в Словацькій Республіці. Іншими словами, Словаччина стає прихистком для чиновників і політиків з України, які зберігають гроші в цій країні", - йдеться в публікації.

Простіше кажучи, Гуназа для Олійника не тільки цивільна дружина і мати його дітей, а діловий партнер, точніше - підставна особа. У ДФС Гуназу підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Історія її витрат викликає у податківців багато питань. Так, всього за один рік - з липня 2014 року по липень 2015 - Гуназа купила: - п'ять земельних ділянок загальною площею 0,5178 га - чотири об'єкти нерухомого майна загальною площею понад 445 кв м - два автомобілі - словацьку компанію Arograf s.r.o. - українське підприємство УПС - дві земельні ділянки в Словаччині загальною площею 2261 кв м - нежитлова будівля в Словаччині - заснувала в Україні підприємство зі статутним капіталом 3 млн грн.

З 2016 року видатки Гунази збільшилися: - житловий будинок в м.Дніпро загальною площею 582,5 м2, побудований протягом 2016-2017 років за рахунок Гунази і введений в експлуатацію у вересні 2017 (в цій будівлі розташований Badminton club "Papa's court", належить Олійнику) - земельну ділянку в с. Вишеньки Бориспільського р-ну, Київської обл. загальною площею 0,15 га - збільшення активів словацької компанії Arograf s.r.o. майже з нуля до 24,7 млн ​​грн. - участь в українському підприємстві УПС зі збільшенням частки в його статутному капіталі з 5 тис. грн. до 535 тис. грн. - придбання земельних ділянок у Словаччині загальною площею 15,3 тис. кв м - придбання готелю і тваринницьких приміщень у Словаччині - збільшення активів Arograf s.r.o.с 1,3 млн грн. до 56,3 млн грн. - збільшення статутного капіталу УПС з 3 млн грн. до 8 млн грн.

А тепер можна порівняти доходи ФОП Гуназа щодо її звітності до податкової інспекції з самого початку її підприємницької кар'єри. Виявилося, що в перші два роки - в 2015 і 2016 - вона не мала ані копійки. У 2017 році її дохід становив 592 500 грн, в 2018 - 889 851 грн, за три перші квартали 2019 року - 600 000. Всього за цей час дохід Гунази становив 2 082 351 грн. Очевидно, що ця сума в рази менша від тієї, яка громадянська дружина Олійника витратила на скупку нерухомості і фірм.

Гуназа почала працювати в 2001 році в Покровському споживчому товаристві в 2001 році, де заробила 2,7 тис. грн. З 2005 року по 2006 працювала в Державному підприємстві "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" в Дніпрі, і за весь час роботи тут запрацювала 4,2 тис. грн. З 2006 року по 2008 рік працювала в ПАТ "КБ "Приватбанк", де заробила 38,1 тис. грн. З 2008 року по 2012 рік - працювала в ТОВ "Юридична компанія "Юстус", де отримала 44,3 тис. грн. А ось згідно фінзвітності словацької компанії Arograf, ні зарплат, ні дивідендів вона не платила. Зате інша фірма Гунази - Proxima, s.r.o. - витратила на зарплати персоналу всього 50,1 тис. євро.

У ДФС підрахували, що законно Гуназа заробила за своє життя всього 3,65 млн грн. І цих грошей явно недостатньо для того, щоб робити такі придбання. Так що не дивно, що Олійник не наважився задекларувати "сімейний бізнес". Тепер парі доведеться відповісти на безліч питань правоохоронців і громадськості.