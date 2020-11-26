"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес

Адміністрація обраного президентом США Джозефа Байдена буде значно жорсткішою щодо Росії, ніж адміністрація Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю ТСН висловив генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, найбільш помітним стане те, що адміністрація Байдена буде тісніше співпрацювати з міжнародними партнерами і союзниками.

"Ймовірно, (адміністрація Байдена. - Ред.) буде більше поважати міжнародні угоди. Безумовно, буде працювати в рамках НАТО. Тому я думаю, що це буде головним в більш традиційному багаторівневому підході до зовнішньої політики", - сказав Ходжес.

"Я б очікував, що адміністрація Байдена буде дуже жорсткою до Кремля. За останній рік опоненти президента (Трампа. - Ред.) засуджували його за недостатньо жорстку позицію щодо Кремля. Тому я сподіваюся, що вони (адміністрація Байдена. - ред.) будуть жорсткими стосовно Кремля", - вказав Ходжес.

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