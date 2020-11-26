Послом США в Київ може повернутися Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні, - "слуга народу" Чернєв

Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

За словами парламентаря, вже є сигнали про те, що Сполучені Штати Америки мають намір задавати тон у світовій зовнішній політиці.

"Вчора на Парламентській асамблеї НАТО був обраний новий президент - конгресмен зі США Джеррі Конноллі, демократ з команди Байдена. Крім того, Байден обіцяє відновити більш тісні відносини з партнерами по НАТО і посилити вплив Вашингтона в Східній Європі. Він також виступає за продовження цілої низки міжнародних угод: Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) з РФ; повернення до Договору щодо ракет середньої і меншої дальності та Договором про відкрите небо", - зазначив Чернєв.

Нардеп додав, що крім цього, у своєму стейтменті Байден написав про те, що стосовно України, його позиція залишається незмінною.

Також читайте: Американські слідчі допитали співробітників посольства США в Україні у справі можливого стеження за Йованович, - ЗМІ

"А саме: в нашій країні має тривати боротьба з корупцією; Україні повинна бути надана допомога, в тому числі і летальну зброю; необхідно продовжити санкції проти Російської Федерації, поки вона не поверне захоплені території. І в рамках цих завдань, відповідно до моїх джерел, Байден наполягатиме на відновленні і посиленні антикорупційної інфраструктури в Україні. Швидше за все, посол, якого вже затвердили, буде замінений, і в Київ може повернутися Марі Йованович, яка і займеться підтримкою неурядових організацій, боротьбою з корупцією і забезпеченням політичної стабільності в Україні", - пояснив Чернєв.

"Російських агентів впливу будуть нейтралізувати посиленням санкцій, заморожуванням рахунків і кримінальними справами. Щодо інших фігурантів, які розгойдують ситуацію в країні, у наших американських партнерів також є свої інструменти, включаючи вкрай цікаві записи розмов перед президентськими виборами 2019 року", - додав "слуга народу".

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Єгором Чернєвим тут.