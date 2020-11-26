На честь генерала армії УНР Безручка назвали сквер у Гданську

Міська рада Гданська присвоїла одному зі скверів міста ім'я генерала армії Української народної республіки Марка Безручка.

Про це повідомив у Твіттері посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.

Сквери імені генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка є у Варшаві і в Кошаліні, об'їзна дорога - у Вроцлаві, а тепер є і рішення влади Гданська", - написав Дещиця.

З пропозицією присвоїти скверу ім'я генерала виступив консул України в Гданську Лев Захарчишин. Постанову підтримали 27 депутатів Гданської міської ради, утрималися семеро.

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Генерал Марк Безручко очолював оборону від наступу більшовиків польського міста Замостя в серпні-вересні 1920 року. Згодом він жив і працював у Варшаві, був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром емігрантського уряду, головою Українського клубу, головою Українського військово-історичного товариства у Варшаві, редактором і видавцем військово-історичного мемуарного збірника "За Державність".

Безручко похований у Варшаві.