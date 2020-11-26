Загальна кількість "загону Коломойського" в Раді - приблизно 65 осіб, - "слуга народу" Чернєв

Група впливу олігарха Ігоря Коломойського, яка є в парламенті, намагається "качати" ситуацію всередині.

Про це нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не відкрию Америку, сказавши, що всередині "Слуги народу" є група впливу пана Коломойського. Але вона тримається відокремлено. Звичайно, намагається "качати" ситуацію всередині - але всі розуміють, хто ці люди і як вони зайшли в парламент", - підкреслив парламентарій.

За словами Чернєва, "вони зайшли через мажоритарні округи. Жодного цього слуги Коломойського в списку не було".

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"На жаль, люди проголосували за таких персонажів. І ми отримали те, що маємо. При цьому всього цих людей, за різними оцінками, 30-40-45 - у цьому діапазоні. Всі інші розуміють, що це за люди - і взаємодіяти з ними їх афіліатів з "За майбутнє" - не хочуть. Загальна кількість цього "загону Коломойського" - приблизно 65 осіб", - зазначив Чернєв.

Інтерв'ю нардепа "Слуги народу" Єгора Чернєва для Цензор.НЕТ читайте тут.