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Загальна кількість "загону Коломойського" в Раді - приблизно 65 осіб, - "слуга народу" Чернєв

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Загальна кількість "загону Коломойського" в Раді - приблизно 65 осіб, - "слуга народу" Чернєв
Група впливу олігарха Ігоря Коломойського, яка є в парламенті, намагається "качати" ситуацію всередині.

Про це нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не відкрию Америку, сказавши, що всередині "Слуги народу" є група впливу пана Коломойського. Але вона тримається відокремлено. Звичайно, намагається "качати" ситуацію всередині - але всі розуміють, хто ці люди і як вони зайшли в парламент", - підкреслив парламентарій.

За словами Чернєва, "вони зайшли через мажоритарні округи. Жодного цього слуги Коломойського в списку не було".

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"На жаль, люди проголосували за таких персонажів. І ми отримали те, що маємо. При цьому всього цих людей, за різними оцінками, 30-40-45 - у цьому діапазоні. Всі інші розуміють, що це за люди - і взаємодіяти з ними їх афіліатів з "За майбутнє" - не хочуть. Загальна кількість цього "загону Коломойського" - приблизно 65 осіб", - зазначив Чернєв.

Інтерв'ю нардепа "Слуги народу" Єгора Чернєва для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа"/ Страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. Сам процесс управления Украиной приведен в статье Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы. 13 февраля 2020 .
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "По словам Чернева, "они зашли через мажоритарные округа. Ни одного этого слуги Коломойского в списке не было".

    Источник: https://censor.net/ru/n3233455

    И этот врет. Того же Дубинского выдвигали на СЪЕЗДЕ "Слуг" как мажоритарщика от СН.
    Он не был котом в мешке в день выборов.
  • dwt
    Огласите тогда весь список, слуг олигархов, народных депутатов, кроме Коломойского там есть и другие группы под олигархами, которые отстаивают их интересы. Хотя риторичеческий вопрос, где там группы влияния за Украину, за народ и развитие страны?
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