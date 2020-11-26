Локдаун не можна вводити без ухвалення законів про допомогу бізнесу. Кабмін має їх внести в Раду до кінця тижня, - "слуга народу" Кравчук
"Позиція депутатів така, що не можна вводити локдаун без ухвалення законів, про які говорив президент України (щодо стимулів для бізнесу в разі введення в країні жорстких карантинних заходів. - Ред.). Відповідно, ми чекаємо їх реєстрації. Очевидно, їх внесе Кабінет Міністрів і це має статися сьогодні, максимум - завтра, тобто до кінця тижня", - сказала заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Разом із тим вона підкреслила, що в "Слузі народу" розраховують на консенсус усіх фракцій щодо підтримки таких законодавчих актів, щоб "їх можна було проголосувати швидко, на наступному пленарному тижні, і щоб вони відразу ж набрали чинності, щоб не розтягувати цей процес на тижні, як це буває зі звичайними законопроєктами". При цьому Кравчук акцентувала на тому, що без ухвалення цих компенсаторних мехенізмів бізнесу буде вкрай складно піти на ще один локдаун.