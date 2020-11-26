Цього року зафіксовано сплеск домашнього насильства. Кількість звернень зросла на 66%, - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що впродовж 2020 року в Україні спостерігається зростання звернень через домашнє насильство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"У кожній другій родині, яка перебуває в складних життєвих обставинах, є прояви насильства. Через пандемію ситуація погіршилася. Ми побачили зростання рівня домашнього насильства. Тільки за цей рік ми бачимо сплеск звернень із приводу насильства на 66%", - повідомила Лазебна.

За даними Мінсоцполітики, серед усіх звернень про домашнє насильство - від жінок 86%, чоловіків - 12% і 2% - діти.

"Враховано 197 звернень про вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю. 23000 осіб охоплено соціальними послугами з приводу домашнього насильства в центрах соціальних служб", - повідомили в Мінсоцполітики.

Повідомляється, що зараз в Україні соціальні послуги через здійснення домашнього насильства надають 396 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, діють 29 притулків для надання постраждалим допомоги, 2 центри медико-соціальної реабілітації та 10 центрів денного перебування потерпілих.

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