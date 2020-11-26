Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду
Про це вона повідомила на IV Українському жіночому конгресі в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зараз ми в інтенсивній передачі інфекції (COVID-19. - Ред.) ... Ще пік, я думаю, грудень-січень ще буде, і він наростає ... він підійде через кілька тижнів. У нас смертність збільшується зараз, на жаль, у більше молодих людей - до 60 років. Це просто страшно", - зазначила вона.
Лікарка-інфекціоністка підкреслила, що "ми всі зараз в осередках (інфекції. - Ред.)", і сьогодні всі себе повинні сприймати як потенційно інфікованих.
"Тому необхідно дистанціюватися, захищатися, мити руки, зараз його сезон. Чому зараз більш важкі випадки захворювання - тому що в силу погодних умов людина отримує велику дозу збудника (вірусу)", - додала вона.
"Треба рахувати навіть не за кількістю хворих, тому що кількість хворих залежить від якості тестованих, тому що якщо ви багато будете тестувати безсимптомних форм - то це не означає, що це для нас трагедія. Для нас трагедія, коли зростає кількість важких хворих, і їх набагато більше, ніж можливість системи надавати саме їм медичну допомогу", - вважає лікар.
На думку Голубовської, саме "на ці показники треба спиратися в прийнятті рішень".