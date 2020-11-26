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Для мене краще скласти мандат, ніж бути в коаліції з ОПЗЖ, - "слуга народу" Чернєв

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Для мене краще скласти мандат, ніж бути в коаліції з ОПЗЖ, - "слуга народу" Чернєв
При коаліції з ОПЗЖ відразу ж і з фракції, і з партії "Слуга народу" вийде безліч депутатів.

Про це парламентарій розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Чернєв заявив, що при коаліції з ОПЗЖ відразу ж і з фракції, і з партії вийдуть безліч депутатів.

"Скажімо, для мене краще скласти мандат, ніж бути з ОПЗЖ. Це якась зовсім вже космічна історія! Точно так само в нашій фракції є люди, які кажуть, що ніколи і ні за що не будуть у коаліції з "Європейською солідарністю". Це інший фланг цієї історії. Але суть її в тому, що просто арифметично не складається така "ширка". Тому що в будь-якому випадку буде відкол більшої частини", - підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послом США в Київ може повернутися Йованович, яка візьметься за боротьбу з корупцією і забезпечення політичної стабільності в Україні, - "слуга народу" Чернєв

За словами Чернєва, мета того, що відбувається навколо КС - розвернути Україну від західного світу до Росії.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Єгором Чернєвим читайте тут.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    уверен шо когда вопрос встанет вы передумаете)
  • Eugen Mk
    +100500
  • Frol Fedoroff
    Слова, только слова. И чем принципиально отличается "СН" от ОПЗЖ?
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