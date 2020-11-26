Мінфін передав проєкт Держбюджету-2021 на затвердження Кабміну, - Марченко

Міністерство фінансів із оптимізмом оцінює подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими стратегічними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства у Фейсбуці, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Сьогодні вранці після конструктивних переговорів Міністерство фінансів успішно завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проєкту бюджету України на 2021 рік … Основними параметрами переговорів було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників у частині доходів і витрат основного фінансового документа країни, і дефіциту", - сказав Марченко.

Він зазначив, що підготовлений до другого читання і спрямований на розгляд Кабміну проєкт бюджету-2021 загалом збігається з оцінками фахівців Фонду.

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"Ми з оптимізмом оцінюємо подальшу співпрацю з МВФ та іншими стратегічними партнерами", - сказав міністр.