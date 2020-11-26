Прибуток великих і середніх підприємств зменшився в 3,7 раза, - Держстат

За січень-вересень 2020 р фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку, тоді як за січень-вересень 2019 року цей показник сягав 342, 8 млрд грн, тобто зменшився в 3,67 раза.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що за січень-вересень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 93,3 млрд грн прибутку, тоді як за січень-вересень 2019 року цей показник сягав 342,8 млрд грн. Прибуткові великі та середні підприємства отримали за ІІІ квартали 2020 року 411,8 млрд грн прибутку (на 9,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 318,5 млрд грн збитків (у 2,8 раза більше, ніж за січень-вересень 2019 року).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за вказаний період становила 34,8% (у січні-вересні 2019 року – 22,7%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.