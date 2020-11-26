Ярославський закликав Зеленського, КМУ та ВРУ врятувати Україну від міжнародного арбітражу на $ 3,5 млрд щодо "Мотор Січі"

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитку в розмірі $3,5 млрд.

Про це йдеться в офіційному відкритому зверненні власника і президента групи DCH Олександра Ярославського до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голів депутатських фракцій ВРУ.

У тексті цього документа Олександр Ярославський заявляє: "Запорука процвітання України в сучасному світі технологічної революції - збереження і розвиток промисловості і, перш за все, високотехнологічного машинобудування. У той же час в реальному житті ми, на жаль, спостерігаємо процеси, які суперечать цьому стратегічному вектору забезпечення глобальної конкурентоспроможності української економіки.

Вже майже три місяці минуло з того часу, як китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" надіслали Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на $3,5 млрд з державою Україна. У світовій практиці, як правило, саме такий строк визначають для доарбітражного врегулювання ситуації, яке в цьому випадку так і не відбулося.

Відповідно, китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їхньому числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, що порушують двосторонню українсько-китайську Угоду про підтримку та взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 р., і не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі.

Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що українська влада не має жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" зробили свій внесок у розвиток української економіки та відродження промисловості. З високим ступенем імовірності так вирішить і міжнародний арбітражний суд.

Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений у її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти майбутньому несприятливому розвитку подій, що може завдати вельми серйозної шкоди фінансовому становищу нашої держави і її міжнародному реноме.

Тим більше, що дуже значна шкода наявна уже зараз.

ПАТ "Мотор Січ" – одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст – сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій у модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає усе більш складною та незворотною.

"Мотор Сiч" і українське авіабудування загалом заслуговують на кращу долю, ніж повільна смерть через дефіцит інвестиційних ресурсів і технологічну деградацію.

У вас як історичних діячів, яким український народ довірив важелі державного управління, є шанс припинити ескалацію конфліктної ситуації й ухвалити знакове та далекоглядне рішення – покласти край порушенню прав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Cіч". І чим швидше це буде зроблено, тим краще для України, Запорізького регіону та багатотисячного колективу підприємства.

Якщо в когось через брак інформації є якісь побоювання стосовно відповідності комерційної угоди приватних юридичних осіб національним інтересам України, то група DCH, придбавши 25 % + 1 акцію ПАТ "Мотор Січ", є гарантом дотримання цих інтересів. В інвестиційному портфелі DCH достатньо прикладів успішного антикризового управління, коли фінансові вливання й ефективний менеджмент повертали промислові підприємства до життя, щоб бути впевненими в успіху й цього разу.

Я вірю, що цей шанс буде використаний, а подвійні стандарти та політично вмотивоване переслідування законного бізнесу залишаться в минулому. І прошу вашої участі в долі ПАТ "Мотор Січ", поки ще не пізно".