На порталі "Дія" створено профіль виборця, - Мінцифри
2 08515
Міністерство цифрової трансформації додало профіль виборця до електронного кабінету громадянина на порталі "Дія".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Там зазначено, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців в електронному кабінеті громадянина доступні дані про реєстрацію, адресу голосування та адресу виборчої комісії.
Користувачі порталу "Дія" зможуть швидко перевірити себе у списку виборців і дізнатися правильну виборчу адресу і знайти всю інформацію про вибори, якщо запрошення на вибори загубилося.