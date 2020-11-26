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На порталі "Дія" створено профіль виборця, - Мінцифри

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На порталі "Дія" створено профіль виборця, - Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації додало профіль виборця до електронного кабінету громадянина на порталі "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  відомства.

Там зазначено, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців в електронному кабінеті громадянина доступні дані про реєстрацію, адресу голосування та адресу виборчої комісії.

Користувачі порталу "Дія" зможуть швидко перевірити себе у списку виборців і дізнатися правильну виборчу адресу і знайти всю інформацію про вибори, якщо запрошення на вибори загубилося.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Избиратель Зели- в профиль:
    На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 524
  • Bogdan_
    а прикинь, если бы она уменьшила расходы на 30% для каждой статьи расхода! Деньги сами бы размножались в кошельке! Раскрыта тайна как Порошенко обогатился в 82 раза!
  • Підлога Маккартні
    баба да, баба да)))
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