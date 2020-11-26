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Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак

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Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак
П’ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar закуплять наступного року для потреб Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє в четвер інформаційне агентство Міністерства оборони України "Армія Інформ" із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, передає Цензор.НЕТ.

"Уже прийнято рішення і сплановано, що в наступному році для потреб ЗСУ ми закупимо 5 нових Bayraktar. У них дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висота і дальність застосування".

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Топ коментарі

  • Тихо Ша
    Ого, аж цілих 5 штук.
  • дмитрий иванов 527db324
    Вчера мы все неожиданно узнали, что у Хомчака и его Генерального Штаба нет видения военного решения в Донбассе. Теперь вот хочется всё-таки увидеть его личный анализ войны в Карабахе и какое его персональное видение развития БПЛА в Украинской армии, что уже сделано, что будет в ближайшее время и каковы перспективы?
  • Sergii Ustim
    Заметь, наше олигархическое ТВ и "независимые" СМИ, ни слова про войну в Азербайджане и ее результаты, тишина. Не тот формат, кто то взял, и на поле боя вернул свою землю, ай, ай, ай...
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