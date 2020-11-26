Мета конституційної кризи - розвернути Україну від західного світу до Росії, - "слуга народу" Чернєв

Нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, що в НАТО, МВФ та Євросоюзі очікують, що боротьба з корупцією в Україні продовжиться.

Про це нардеп заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Раніше Чернєв писав, що те, що відбувається в КС і навколо нього - це "антидержавний заколот у чистому вигляді в інтересах Коломойського й олігархів із ОПЗЖ".

"Абсолютно чітка мета: розвернути Україну від західного світу до Росії. Насправді в ЄС, НАТО, МВФ - основних організаціях, з якими ми хочемо співпрацювати і співпрацюємо, - один із найперших пунктів - це боротьба з корупцією. Не буде антикорупційних інституцій - не буде нічого. Подальшої взаємодії з цими інституціями не буде", - сказав парламентарій.

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"Бунтівники це прекрасно розуміють. І вони дуже красиво зайшли з самого верху. Не боролися на рівні Кабінету Міністрів чи Верховної Ради, збиваючи закони. Там же багато людей, потрібно переконати 226 осіб! А тут - всього-на-всього 15 суддів, з яких потрібно отримати більшість. Ось тому вони пішли шляхом дискредитації. Їхня основна мета - дискредитація нас перед Заходом", - підкреслив Чернєв.

Повний текст інтерв'ю "слуги народу" Чернєва для Цензор.НЕТ читайте тут.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.