Загибель українця після затримання поліцією в Польщі: розтин не допоміг встановити причину смерті

У прокуратурі Польщі заявили, що розтин тіла 44-річного українця, який 10 днів тому помер відразу після затримання польською поліцією із застосуванням електрошокера, не дав можливості встановити точну причину смерті.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, яка контролює хід слідства, прокурор Кшиштоф Копаня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, результати розтину не дали можливість встановити причину смерті. Відтак здійснюватимуться подальші експертизи, відібрано біологічні зразки для проведення чергових аналізів", - заявив Копаня.

За його словами, попередня експертиза встановила: чоловік на момент трагічної події був тверезим. Утім, наразі немає результатів токсикологічних та гістопатологічних досліджень. Прокурор зауважив, що їх результати стануть відомі через кілька тижнів.

"Зараз триває опитування свідків, вивчаються відеодані, відтворюється перебіг трагічної події. Ми встановлюємо, за яких обставин вжито електрошокер, чи поліцейські вчинили правильно, і чи його застосування могло призвести до смерті", - наголосив представник Окружної прокуратури в Лодзі.

Він додав, що cитуація є "складною і нетиповою", а тому прокуратура має усе ретельно з’ясувати.

Станом на сьогодні, розслідування цієї справи передано до районної прокуратури міста Скєрнєвіце Лодзького воєводства.

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