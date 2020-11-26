У німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Росією за Другу світову війну, - "слуга народу" Чернєв

Спілкування з німецькими партнерами показує їхній досить глибокий взаємозв'язок із Російською Федерацією. Вони прагматичні, слабо схильні до впливу позиції України.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, заявив нардеп "Слуги народу", голова Постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За словами парламентарія, 5 років тому ситуація була зовсім іншою.

"5 років тому це дуже добре сприймалося. Ми відстоювали європейські цінності, були східним флангом НАТО, фактично Європи, і так далі. Але зараз, через 7 років санкцій, втрат зазнають економіки не тільки Російської Федерації, а й країн, які вводять ці санкції. Тому німці мислять набагато прагматичніше. І тут потрібно вже і нам пропонувати прагматичніші рішення. Скажімо, якщо ви відмовляєтеся від Північного потоку-2, то натомість отримуєте...", - зазначив "слуга народу".

Чернєв додав, що розкриваються і більш глибинні взаємозв'язки.

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"Скажімо, у німецьких партнерів між рядків читається: ось ми ж несемо вину перед Російською Федерацією за Другу світову війну... Тому що Російська Федерація поводиться вкрай проактивно; за будь-якого зручного випадку нагадує Німеччині: мовляв, ви нам винні! Тут поставте пам'ятник, тут - меморіальчик, а там - ще й центр пам'яті", - підкреслив нардеп.

"Ми, вже розуміючи цю історію, також починаємо діяти проактивно. Більш того, монополізація наслідків Другої світової війни Російською Федерацією зачіпає вже і Польщу. Поляки запитали: а якщо є меморіал загиблим у Другій світовій російським воїнам, то чому немає польським? І ми точно так само говоримо: давайте ставити українські меморіали. І це вже вводиться в порядок денний. Одним словом, це така комплексна взаємодія, яку ти можеш відчути виключно спілкуючись віч-на-віч. Лише тоді ти розумієш глибинні процеси", - підкреслив Чернєв.

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