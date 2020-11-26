Найманці РФ з початку доби відкривали вогонь із кулемета в районі Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз порушили режим припинення вогню.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.

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У районі населеного пункту Мар'їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, в районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували більш як 10 гектарів території і передали на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

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