Найманці РФ з початку доби відкривали вогонь із кулемета в районі Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО
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Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз порушили режим припинення вогню.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі населеного пункту Мар'їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
У районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, в районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували більш як 10 гектарів території і передали на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.
Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.