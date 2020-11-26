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Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ

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Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ
26,4% українців не підписали досі декларацію з сімейним лікарем. Найменше таких людей на Київщині, найбільше - в Києві, Донецькій та Луганській областях.

Про це Національна служба здоров'я повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Держстату, населення України на 1 січня 2020 становить 41,9 млн осіб. Сімейного лікаря, терапевта чи педіатра вибрали 30 млн 848 тис. українців. Тобто 26,4% українців досі не вибрали лікаря первинки і не підписали з ним декларацію", - сказано в повідомленні.

Серед областей-лідерів щодо підписання декларацій - Київська (89%), Вінницька (86%) і Львівська (майже 86%).

"Зате найнижчий показник поданих декларацій, а отже і вибору свого лікаря в Луганській (23%), Донецькій областях (33%) та місті Київ (72%)", - зазначили в НСЗУ. 

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    А чим,наприклад допоможе сімейний лікар в райцентрі? Якщо ви маєте гроші,вас в лікарні нормально обслужать.Не маєте,ви ніхто.Крім того.на одного сімейного лікаря припадає багато людей.Сімейний лікар це добре,у західних розвинених країнах.В нас поки що ні.
  • Oleks
    Раньше был участковый врач и он знал что к чему и в случае надобности приезжал на дом. Эта тупая реформа вальцман-супрун уничтожили всю медицину в Украине. Будьте Прокляты!
  • Тунгусский метеорит
    А может это Зельцман уничтожил медицину. Ведь год назад зевласть дала в два раза меньше денег на медицину. А сейчас так вообще дыра в бюджете. Какая вам будет медицина, если на неё денег не дали?. За бесплатно что вам будет? Нашару? Какая медицина? Все деньги на борьбу с ковидом они в асфальт вкатали. Великое разводилово. ДумайТЕ.
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