Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України

Упродовж цього року з метою відновлення технічної готовності та підтримання справності наявного корабельно-катерного складу ВМС України на судноремонтних підприємствах України було розміщено для проведення ремонту 12 бойових кораблів та катерів, а також 9 суден забезпечення.

Про це повідомив начальник управління експлуатації та судноремонту – заступник начальника озброєння Командування логістики Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Євгеній Шульженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Наразі на деяких кораблях, катерах та суднах ремонтні роботи вже завершені, а на інших – ще тривають роботи з відновлення їхнього технічного стану. "У цілому план судноремонту на поточний рік практично вдалося реалізувати. До кінця року очікуємо завершення усіх ремонтів на наших кораблях, катерах та суднах забезпечення", ‒ розповів офіцер.

Зазначається, що вкрай важливим для Командування ВМС ЗС України було забезпечити бойову готовність корабельно-катерної групу флоту на Азовському морі. Зокрема, бронекатерної групи, яку цього року було додатково переміщено для виконання завдань на Азов.

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Актуальним завданням стало відновлення технічного стану двох навчальних катерів "Нова Каховка" та "Чигирин". Адже вони разом із катером "Сміла" входять до ланки навчальних катерів національного військового флоту, головне призначення яких – забезпечення проведення морської практики та підвищення практичної складової навчально-виховного процесу курсантів Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія".

Крім успішного проведення ремонту на десантному кораблі "Юрій Олефіренко", цього року завершено відновлення десантного катера "Сватове". Це дозволило посилити спроможності десантних сил ВМС України.

Ще одним пріоритетним напрямком роботи стало відновлення боєздатності двох малих броньованих артилерійських катерів "Нікополь" та "Бердянськ", а також рейдового буксира "Яни Капу", які були зухвало атаковані та захоплені Російською Федерацією поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

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"Це був певним чином новий досвід, оскільки ми вперше зіткнулися з проблемою усунення саме бойових ушкоджень наших катерів, які були отримані під час обстрілу авіацією й кораблями РФ та в подальшому розграбовані. Фахівцями судноремонтного підприємства вдалося повністю відновити катер "Нікополь", зокрема конструкцію корпусу, системи й механізми. На "Бердянську" проведено більшу частину ремонтних робіт, що забезпечить у подальшому відновлення спеціального обладнання. Крім того, проведено ремонтні роботи на рейдовому буксирі "Яни Капу", – розповів офіцер.

Наступного року за наказом командувача ВМС ЗС України планується перейти вже до наступного етапу ‒ проводити планові заходи з виконанням комплексного ремонту корабельно-катерного складу.