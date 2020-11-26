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Підвищувати тарифи на передачу електрики і перекладати борги держави на підприємства неприпустимо, - експерт

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Підвищувати тарифи на передачу електрики і перекладати борги держави на підприємства неприпустимо, - експерт
Вирішувати проблему боргів держави перед "зеленої" генерацією за рахунок підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу неприпустимо.

Про це заявив експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко, передає РБК-Україна.

За його словами, держава, яка взяла на себе зобов'язання погасити борг перед виробниками "зеленої" електроенергії, повинна самостійно його виконати, а не перекладати вирішення проблеми на бізнес через підвищення тарифу на передачу електроенергії.

"При формуванні пакету законодавчих і нормативних актів за "зеленим тарифом", як зараз видно, були допущені перекоси, не враховують реальні фінансові можливості держави. Але перекладання цих зобов'язань підприємства неприпустимо!" - сказав Грищенко.

Експерт підкреслив: підвищення тарифу на передачу струму для промисловості, що споживає багато електроенергії, зокрема металургів, в нинішніх кризових умовах може призвести до масового закриття підприємств і звільнення працівників.

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"Металурги завжди були проти необґрунтованого підвищення тарифів на електроенергію, особливо для підприємств, у собівартості продукції яких левову частку займає електроенергія – феросплавні та електрометалургійні заводи, в першу чергу це б'є по них. Резервів там немає, а значить збільшення тарифів призведе до спаду виробництва, аж до закриття цехів і агрегатів, масового звільнення персоналу", - пояснив Грищенко.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн /МВт-годину до 312,76 грн /МВт-годину.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Своєю чергою заступник голови Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін прогнозує, що підвищення тарифу на передачу електроенергії знищить вугільну галузь і залишить шахтарів без роботи. А львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що установи після підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть тимчасово припиняти або і зовсім заморожувати роботу.

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Топ коментарі

  • Mykola Vovk
    Правильно! Лучшем на людей переложить
  • 18c49ed2
    Так Бенины и Ахметкины холуи перекладывают затраты не только на предприятия, а и на население. За их гешефт кто-то ведь должен платить?
  • 18c49ed2
    Повышать тарифы на передачу электричества и перекладывать долги государства на предприятия недопустимо, - эксперт - Цензор.НЕТ 6676Кто-то ведь должен это оплатить?
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