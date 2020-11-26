Заступник глави ОП Тимошенко: Чутки про відставку Шмигаля безпідставні

Чутки про нібито заплановану відставку Дениса Шмигаля з поста прем'єр-міністра України не мають під собою жодних підстав.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Гордон" заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці чутки я бачив справді в соціальних мережах, у різних експертів. Під цими чутками взагалі немає жодного ґрунту. Денис справді необхідна людина, у якого є команда, і який зараз працює на те, щоб подолати кілька проблем, які зараз є в країні. Це і COVID-19, і кризова ситуація в економічному плані, яка є не тільки в нашій країні", - сказав Тимошенко.

На думку заступника голови ОП, такі чутки можуть з'являтися через те, що Шмигаль "комусь невигідний".

"Не можна бути повністю задоволеним або незадоволеним якоюсь людиною. Це без прив'язки до Дениса Шмигаля. Звичайно, бувають якісь питання, так вони і вирішуються. Для цього і є робочі моменти, щоб їх вирішувати. Ось і все. Тут немає жодних підстав (для відставки Шмигаля. - Ред.) ", - зазначив Тимошенко.

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